В Киеве Помпео посетил военных в госпитале

Источник: Корреспондент.net

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Украину в пятницу, 31 января, посетил раненых украинских воинов в киевском госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра "Киевский военный клинический госпиталь". Он также посетил госпитальный храм Покрова Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины.

Помпео пожелал украинским воинам скорейшего выздоровления.

Накануне глава Госдепартамента США прибыл в Украину с визитом, в рамках которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком и главой ПЦУ Епифанием.

Госсекретарь США и украинский лидер обсудили развитие Донбасса, развитие инфраструктуры в Украине, ход реформ и торговые отношения двух стран.