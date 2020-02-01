Найти

01.02.2020

В Киеве Помпео посетил военных в госпитале

Источник: Корреспондент.net

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Украину в пятницу, 31 января, посетил раненых украинских воинов в киевском госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра "Киевский военный клинический госпиталь". Он также посетил госпитальный храм Покрова Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины.

Помпео пожелал украинским воинам скорейшего выздоровления.

Накануне глава Госдепартамента США прибыл в Украину с визитом, в рамках которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком и главой ПЦУ Епифанием.

Госсекретарь США и украинский лидер обсудили развитие Донбасса, развитие инфраструктуры в Украине, ход реформ и торговые отношения двух стран.

Новости раздела
Украина
01.02.2020
В Киеве Помпео посетил военных в госпитале
Госсекретарь США 31 января посетил раненых украинских воинов в киевском госпитале и пожелал им скорейшего выздоровления.
Украина
01.02.2020
Госбюджет в январе недополучил четверть доходов
В первый месяц 2020 года доходы государственного бюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн или на 24,5% меньше плана.
Украина
01.02.2020
Ермак: Наша цель - выборы на Донбассе в октябре
Советник Зеленского надеется договориться о выборах в "ЛДНР" на следующей нормандской встрече.
Украина
31.01.2020
Курс НБУ: гривна упала до минимума за три месяца
Официальный курс доллара вырос выше 25 грн впервые за три месяца. Последний раз он так стоил в конце октября 2019 года.
Украина
31.01.2020
Падение гривны: Нацбанк перестал покупать валюту
Центробанк за неделю потратил на поддержание гривны почти 150 миллионов долларов. За месяц гривна упала на 5,7%.
Украина
31.01.2020
Суд запретил приватизировать Центрэнерго
Хозяйственный суд Киева запретил совершать любые действия по приватизации компании, о которой премьер-министр сказал, что она в топ-приоритете по приватизации Кабмина.
Украина
31.01.2020
Долги за коммуналку выросли на восемь млрд за год
В декабре 2019 года средний размер платежки за коммуналку вырос на 8% с 2044,7 грн до 2212,0 грн.
Украина
31.01.2020
Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая
Глава Кабмина также распорядился до понедельника разработать план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса и распространения коронавируса на территории Украины.
Украина
31.01.2020
Airbus обязали выплатить $4 млрд по делу о взятках
Концерн для повышения своей прибыли прибегл ко взяткам в разных странах. Сейчас компания договорилась выплатить штраф в размере $4 млрд.
Украина
31.01.2020
Шокин заявил, что его отравили ртутью
Бывший генпрокурор считает, что к его отравлению "есть возможность причастности Байдена". Сейчас дело расследует полиция Греции.
Украина
31.01.2020
Зеленский провел совещание по вопросам тарифов
Главный вопрос был посвящен тарифам на услуги теплоснабжения, а также реализации мероприятий по энергоэффективности.
Украина
30.01.2020
В Одессе ликвидировали канал торговли людьми
Организатором канала незаконной торговли людьми оказалась гражданка Украины.
Госбюджет в январе недополучил четверть доходов | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной