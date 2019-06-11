В Киеве построят мусоро-перерабатывающий комплекс

Источник: Корреспондент.net

Комплекс, который будет сортировать и перерабатывать до 700 тысяч тонн мусора в год, планируют построить в Киеве.

"Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тысяч тонн мусора в год и будет включать этап сортировки", - сказано в сообщении.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что у Киева есть четкие планы отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики. Таким образом, Киев будет следовать Национальной стратегии обращения с отходами, принятой в октябре 2017 года, и Национальному плану, утвержденному в феврале 2019.

Пантелеев также добавил, что региональный план управления отходами Киев согласовывал с Минрегионом и Минприроды.