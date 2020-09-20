В Киеве прогремел взрыв, есть пострадавшие

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на предприятии, расположенном в Голосеевском районе, произошел взрыв. В результате происшествия два человека получили телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Сообщается, что сообщение о взрыве правоохранителям поступило в 16 часов. Инцидент случился на улице Пироговский путь.

"По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.