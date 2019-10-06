В Киеве проходит вече против "капитуляции"

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на Майдане Независимости проходит вече против формулы Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе. Люди протестуют против "капитуляции". Об этом сообщает Громадское в воскресенье, 6 октября.

Несколько тысяч человек собрались на Майдане возле сцены, на которой в частности написано "Движение сопротивления капитуляции". Страница с таким названием в Facebook анонсировала вече.

Участники акции требуют:

Запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей или любых других регионов Украины.

Запретить внедрение амнистии для сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.

Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории оккупированного Донбасса.

Запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украино-российской границы.

Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

Аналогичные акции проходят в других городах Украины.