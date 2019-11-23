В Киеве произошли стычки во время Транс-марша

Источник: Корреспондент.net

В центре Киева состоялся Транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. В ходе мероприятия произошли столкновения, сообщает РБК-Украина в субботу, 23 ноября.

Шествие началось на Михайловской площади и завершилось на Почтовой площади.

"Рядом с активистами вышли и противники марша памяти трансгендерных людей, которые пытались прорвать кордон полиции, защищавший проведение марша. В результате произошли столкновения, нескольких противников задержали правоохранители", – говорится в сообщении.

В свою очередь Amnesty International в Украине сообщает, что "представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйцами, также состоялась потасовка".

В Украине марш ко Дню памяти трансгендерных людей проводится с 2016 года. В этом году мероприятие начали митингом, во время которого участники вспомнили погибших минутой молчания.