В Киеве прошла репетиция Марша защитников

Источник: Корреспондент.net

В воскресенье, 18 августа, в Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников Украины ко Дню Независимости, сообщает 5 канал.

Сегодня свои действия отработали около 100 человек — стюарды, отвечающие за движение участников шествия.

"Провели репетицию Марша защитников Украины. Отработали проблемные моменты, визуализировали колонны, разметили интервалы, — пишет в Facebook член Совета ветеранов АТО Антон Колумбет. — Это оказалось намного труднее, чем казалось. Но мы справимся".