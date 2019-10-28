28.10.2019
В Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую
Источник: Корреспондент.net
В Киеве пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета прохожую.
Сначала мужчина начал приставать к женщине и ругаться. Когда та не отреагировала, то достал оружие. Целил хаотично и попал в спину и шею. Повреждены также припаркованные рядом авто.
На помощь пострадавшей бросились другие прохожие. Они скрутили стрелка и вызвали полицейских. Задержанным оказался 53-летний киевлянин без криминального прошлого. Теперь ему грозит до 7 лет заключения.
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