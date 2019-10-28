В Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую

Источник: Корреспондент.net

В Киеве пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета прохожую.

Сначала мужчина начал приставать к женщине и ругаться. Когда та не отреагировала, то достал оружие. Целил хаотично и попал в спину и шею. Повреждены также припаркованные рядом авто.

На помощь пострадавшей бросились другие прохожие. Они скрутили стрелка и вызвали полицейских. Задержанным оказался 53-летний киевлянин без криминального прошлого. Теперь ему грозит до 7 лет заключения.