В Киеве рухнула часть фасада ТРЦ

Источник: Корреспондент.net

В Киеве с фасада торгового центра прямо на тротуар рухнула огромная стеклянная панель, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел 10 февраля на бульваре Перова, 36, где расположен ТРЦ Квадрат NEO.

ЧП произошло из-за шквального ветра. Якобы, в момент сильного порыва панель сорвало со второго этажа и глыба стекла рухнула на тротуар. Повезло, что в этот момент там не было пешеходов.

Однако в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА сообщили, что ветер не является причиной чрезвычайного происшествия.

"В помещении торгового центра ведутся ремонтные работы и во время их выполнения стеклянная панель упала со второго этажа на тротуар. Во время падения никто из прохожих не пострадал, травмированных и пострадавших нет. Падение не связано с порывами. Я думаю, что ЧП произошло из-за качества выполненных работ. Стекло было плохо закреплено и со временем упало", – рассказал сайту Сегодня начальник управления Роман Ткачук.