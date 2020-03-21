Найти

21.03.2020

В Киеве семь новых случаев COVID-19 – Кличко

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в субботу, 21 марта, зарегистрировано семь новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин – 29-ти и 39-ти лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет", – рассказал Кличко.

Всего в столице Украины сейчас 10 зарегистрированных случаев заражения COVID-19.

По словам Кличко, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах – преимущественно во Франции и Германии. Два случая – местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из 10 больных – пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные пять – находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Кличко добавил, что ожидаются результаты анализов на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию.

Новости раздела
Украина
22.03.2020
Киев вводит ограничения при посещении магазинов
В столице с 25 марта вводятся ограничения при посещении магазинов и аптек. В торговых помещениях не должно находиться более одного человека на 10 квадратных метров.
Украина
22.03.2020
Минздрав ввел правила для вернувшихся в Украину
Министерство здравоохранения ввело в Украине правила обследования и обсервации лиц, возвращающихся из-за рубежа.
Украина
22.03.2020
Рада готовит внеочередное заседание - Разумков
Для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.
Украина
22.03.2020
Кабмин разрабатывает план поддержки бизнеса
Шмыгаль обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность города, городка или села с призывом перейти на дистанционный режим или приостановить деятельность, подчеркнув, что это временно.
Украина
22.03.2020
В Украине зафиксировано еще 16 случаев Covid-19
Всего за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
Украина
21.03.2020
Нарушения карантина: копы составили 923 протокола
В Украине более 17 тысяч правоохранителей задействованы в усилении публичной безопасности и порядка.
Украина
21.03.2020
Военные будут патрулировать города в Украине
Командование военных гарнизонов приняло меры по обеспечению патрулей средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.
Украина
21.03.2020
Аваков: Киев останавливает пассажирские перевозки
Пассажирские перевозки прекратятся в воскресенье, говорит глава МВД. Столичные власти пока молчат.
Украина
21.03.2020
СМИ: Рада соберется для голосования по режиму ЧП
Народным депутатам уже рассылают сообщения о предстоящем внеочередном заседании парламента, утверждают источники.
Украина
21.03.2020
В Киеве семь новых случаев COVID-19 – Кличко
Всего в столице Украины сейчас 10 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Восемь киевлян были инфицированы в Европе.
Украина
21.03.2020
В Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация
На Донбассе будет запрещена работа рынков и других подобных торговых точек, если они не являются основными поставщиками продуктов.
Украина
21.03.2020
Кабмин утвердил продление контракта с Коболевым
Новый контракт главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева будет действовать до 22 марта 2024 года.
В Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация | СМИ: Рада соберется для голосования по режиму ЧП