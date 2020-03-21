В Киеве семь новых случаев COVID-19 – Кличко

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в субботу, 21 марта, зарегистрировано семь новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин – 29-ти и 39-ти лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет", – рассказал Кличко.

Всего в столице Украины сейчас 10 зарегистрированных случаев заражения COVID-19.

По словам Кличко, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах – преимущественно во Франции и Германии. Два случая – местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из 10 больных – пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные пять – находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Кличко добавил, что ожидаются результаты анализов на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию.