В Киеве совершено покушение на депутата – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Во время обстрела автомобиля Rang Rover в центре Киева было совершено покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Соболев – экономист, кандидат экономических наук. В 2015 году он стал депутатом Киевского областного совета от партии Блок Петра Порошенко. Он член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета.

Издание Информатор пишет, что Соболев основал сеть супермаркетов Обжора.

"Против депутата много лет ведется компания по его дискредитации. Магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном Марио, владельцем которого он являлся, проходили митинги", – говорится в сообщении.

Журналист Денис Бигус в Facebook сообщил, что Rang Rover записан на компанию ДонУкрПроектНІІ.

"Этот автомобиль, судя по декларации, арендует Вячеслав Соболев", – написал он.