В Киеве у входа в метро прогремел взрыв

Источник: Корреспондент.net

В Киеве возле станции метро Шулявская вечером в пятницу, 17 июля, произошел взрыв неизвестного предмета, пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро Шулявская произошел взрыв. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается.

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят необходимые первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства.

Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.