Найти

17.07.2020

В Киеве у входа в метро прогремел взрыв

Источник: Корреспондент.net

В Киеве возле станции метро Шулявская вечером в пятницу, 17 июля, произошел взрыв неизвестного предмета, пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро Шулявская произошел взрыв. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается.

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят необходимые первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства.

Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Новости раздела
Украина
17.07.2020
В МИД оценили ход судебного процесса по делу МН17
Судебный процесс по делу о сбитии пассажирского лайнера над Украиной начался спустя пять лет.
Украина
17.07.2020
Черкасские разборки. Как депутат заммэра заказывал
Правоохранители предупредили заказное убийство заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара, заказчиком оказался депутат городского совета.
Украина
17.07.2020
В Украине обвалилось производство сельхозпродукции
В Госстате сообщают, что сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%.
Украина
17.07.2020
В Киеве у входа в метро прогремел взрыв
Один человек пострадал во время взрыва неизвестного предмета возле входа на станцию метро Шулявская.
Украина
16.07.2020
В Черкассах открыли дело из-за исчезновения заммэра
Чиновник более суток не выходит на связь. Полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве и начала поиски.
Украина
16.07.2020
Украинцев не пропустят в ЕС минимум еще две недели
Украины пока нет в списке стран, жителям которых разрешен въезд в ЕС. Однако через две недели решение пересмотрят.
Украина
16.07.2020
СБУ инсценировала убийство заммэра Черкасс
Исчезновение чиновника было частью операции СБУ, в ходе которой было предотвращено убийство и задержан заказчик.
Украина
16.07.2020
Новый план учебы в школах. Итоги пандемии 16 июля
Причины прироста зараженных в Украине, поражение сердца, Зеленский против карантина, Болгария ждут украинцев.
Украина
16.07.2020
В Минфине рассказали, что будет с субсидиями
В следующем году на субсидии выделят столько же денег, сколько и в нынешнем, несмотря на то, что тариф на отопление уменьшится.
Украина
16.07.2020
Потребительские настроения украинцев резко упали
Во время карантина потребители почувствовали ухудшение материального положения и стали более осторожными относительно крупных покупок. При этом индекс ожиданий относительно будущего дохода в июне остался на докарантинном уровне.
Украина
15.07.2020
Гостиницу Днепр в центре Киева продали за 1,1 млрд
За отель Днепр соперничали 29 покупателейна открытом аукционе через электронную систему ProZorro.Продажи.
Украина
15.07.2020
В двух областях разрешили смягчить карантин
Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом улучшилась в Одесской и Ровенской областях, но ухудшилась в Харьковской.
В Черкассах открыли дело из-за исчезновения заммэра | В Украине обвалилось производство сельхозпродукции