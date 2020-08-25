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25.08.2020

В Киеве уничтожили наркотики на 15 млн гривен

Источник: Корреспондент.net

В Киеве силовики уничтожили почти 700 растений конопли и изъяли 50 килограммов каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Сообщается, что по ценам "черного рынка", стоимость уничтоженных наркотиков составляет около 15 миллионов гривен.

Правоохранители разоблачили преступную группировку, в состав которой входили уроженцы Днепропетровской и Черкасской областей.

В частности, двое мужчин выращивали коноплю и сбывали изготовленный каннабис в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

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