В Киеве уничтожили наркотики на 15 млн гривен

Источник: Корреспондент.net

В Киеве силовики уничтожили почти 700 растений конопли и изъяли 50 килограммов каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Сообщается, что по ценам "черного рынка", стоимость уничтоженных наркотиков составляет около 15 миллионов гривен.

Правоохранители разоблачили преступную группировку, в состав которой входили уроженцы Днепропетровской и Черкасской областей.

В частности, двое мужчин выращивали коноплю и сбывали изготовленный каннабис в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.