25.08.2020
В Киеве уничтожили наркотики на 15 млн гривен
Источник: Корреспондент.net
В Киеве силовики уничтожили почти 700 растений конопли и изъяли 50 килограммов каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Сообщается, что по ценам "черного рынка", стоимость уничтоженных наркотиков составляет около 15 миллионов гривен.
Правоохранители разоблачили преступную группировку, в состав которой входили уроженцы Днепропетровской и Черкасской областей.
В частности, двое мужчин выращивали коноплю и сбывали изготовленный каннабис в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.
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