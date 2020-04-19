В Киеве вдвое сократился прирост зараженных

Источник: Корреспондент.net

В Киеве количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 31 человека и составляет 801. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.

Он отметил, что четверо зараженных – медики.

"Друзья! Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них – 4 медика. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Мэр столицы также сообщил статистику по заболевшим: 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, а также девочка 10 лет. Кроме того, заболели 11 мужчин от 26 до 77 лет и мальчик, которому 13 лет. Госпитализировано пять пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.