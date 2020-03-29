В Киеве вылечились двое больных коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

В Киеве количество выявленных случаев коронавируса достигло 82 человек.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Заболели: четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка и трое мужчин от 33 до 40 лет", - написал Кличко.

В частности, среди заразившихся оказался врач частной клиники, который ранее осматривал инфицированную пациентку, прибывшую из-за границы.

"Шестеро киевлян, которые заболели, - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4. Из положительного - двое киевлян, которые имели заболевания COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - подытожил городской глава столицы.