28.10.2019
В Киеве зафиксировали третий случай дифтерии - СМИ
Источник: Корреспондент.net
В Киеве зарегистрировали новый случай заболевания дифтерией - это уже третий больной.
Так, вечером 28 октября мужчину доставили в инфекционное отделение Александровской больницы.
По информации СМИ, ранее на больную дифтерией пациентку в Киеве использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. На несколькомиллионный город не осталось ни одной дозы сыворотки.
"Ее ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах", - сообщила Голубовская.
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