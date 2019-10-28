В Киеве зафиксировали третий случай дифтерии - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Киеве зарегистрировали новый случай заболевания дифтерией - это уже третий больной.

Так, вечером 28 октября мужчину доставили в инфекционное отделение Александровской больницы.

По информации СМИ, ранее на больную дифтерией пациентку в Киеве использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. На несколькомиллионный город не осталось ни одной дозы сыворотки.

"Ее ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах", - сообщила Голубовская.