В Киеве "заминировали" все мосты - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В четверг, 19 сентября, киевская полиция получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице. Об этом сообщают Вартові Еспрессо.

По указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.