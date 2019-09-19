19.09.2019
В Киеве "заминировали" все мосты - СМИ
Источник: Корреспондент.net
В четверг, 19 сентября, киевская полиция получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице. Об этом сообщают Вартові Еспрессо.
По указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.
Новости раздела
Украина
19.09.2019
В Киеве "заминировали" все мосты - СМИ
Неизвестный сообщил о заминировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице. Полиция проверяет все объекты.
Украина
19.09.2019
В ГПУ появился департамент по особо важным делам
Новый департамент будет работать над преступлениями, связанными с масштабными хищениями госсредств.
Украина
19.09.2019
Оржель оценил риски неподписания контракта по газу
Министр энергетики Украины заявляет о рисках неподписания нового газового соглашения с Россией.
Украина
19.09.2019
Санкционный фронт дал трещину - Пристайко
В МИД Украины констатируют потерю единства западных стран в вопросе санкционной политики в отношении России.
Украина
19.09.2019
Эр-Рияд показал, чем атаковали нефтяные объекты
Саудовские военные убеждены, что атака дронов на нефтеперерабатывающий завод осуществлялась Ираном.
Украина
19.09.2019
Зеленский собрался в "турне" по Латинской Америке
В следующем году президент планирует посетить латиноамериканские страны, также возможны поездки в Африку.
Украина
19.09.2019
Курсы валют на 19 сентября: гривна установила новый рекорд
Украинская национальная валюта обновила более, чем трехгодичный рекорд курса относительно доллара.
Украина
19.09.2019
Украина назвала условия по формуле Штайнмайера
Среди требований - полное прекращение огня, вывод иностранных войск, и обеспечение работы ЦИК, украинских политических партий, СМИ и наблюдателей.
Украина
19.09.2019
Названы требования захватчика моста в Киеве
С мужчиной на мосту говорил начальник полиции Киева и психолог. Однако тот на контакт не шел, требовал поговорить со своей девушкой.
Украина
19.09.2019
Долг Украины вырос на $1,5 млрд
Внешний валовый долг Украины вырос за II квартал 2019 года. Теперь он достиг 115,511 млрд долларов.
Украина
19.09.2019
Зеленский и Пенс обсудили помощь Украине
Президент Украины поговорил по телефону с вице-президентом США. Политики обсудили помощь, которую США оказывают Украине, а также политический диалог и сотрудничество стран в сфере энергетики.