В Киеве "зашкаливает" загрязнение воздуха

Источник: Корреспондент.net

В течение 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в трех местах столицы. Повышенный уровень загрязнения воздуха продержится в Киеве до 24 июня. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает ГСЧС в среду, 19 июня.

"В течение 18-19 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей ", - сказано в сообщении.

Прогноз службы также неутешителен: в связи с погодными условиями такая ситуация в столице продлится до 24 июня.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в Киеве до 24 июня", - пояснили в ГСЧС.