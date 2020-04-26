В киевском метро опровергли возобновление работы

Источник: Корреспондент.net

Киевский метрополитен заявляет, что распространенная в СМИ информация о возможных датах возобновления его работы не соответствует действительности. Об этом говорится на официальном сайте Киевского метрополитена

"Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности.Согласно Постановлению Кабмина, пока карантинные меры, в том числе в отношении метро, ​​продлены до 11 мая", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что официальными страницами киевского метрополитена являются сайт metro.kyiv.ua и страницы только в сетях ФБ и Твиттер (Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе).

"У нас нет канала в Телеграмм", - добавили в метрополитене.