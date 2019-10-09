В Киевтеплоэнерго рассказали о повышении тарифов

Источник: Корреспондент.net

КП Киевтеплоэнерго намерено в 2020 году повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 30% для населения - до 1250 грн 1 коп./Гкал и на 48% для религиозных организаций - до 1408 грн 95 коп./Гкал. Об этом в среду, 9 октября, сообщает пресс-служба компании.

Вместе с тем, отмечается, что цифры 30% и 48% означают не увеличение конечного тарифа для потребителей а лишь одной из его составляющих – производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Тариф на услугу централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения зависит не только от цен на производство тепловой энергии на ТЭЦ, но и от стоимости производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения, а также стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии. Именно поэтому указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя", - говорится в сообщении компании.

Киевтеплоэнерго также планирует повысить тарифы для бюджетных организаций на 17,33% – до 1155 грн 35 коп./Гкал, для других потребителей, не входящих в эти категории, – на 18,79%, до 1168 грн 99 коп. /Гкал.

В настоящее время тариф для населения в Киеве составляет 964 грн 19 коп./Гкал, для религиозных организаций – 985 грн 02 коп./Гкал, для бюджетных организаций - 984 грн 67 коп./Гкал.

Директор КП Киевтеплоэнерго Вячеслав Бинда на общественном обсуждении отметил, что потребность в повышении тарифов на 2020 год обусловлена изменением цен на энергоноситель и ростом условно постоянных затрат общества в связи с увеличением цен производителей продукции и инфляцией.