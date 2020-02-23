23.02.2020
В Китае число жертв коронавируса превысило 2400
Источник: Корреспондент.net
В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 76 936, из них 2442 скончались, 22 888 человек излечились и выписаны из больниц. Об этом 23 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что по данным на полночь 23 февраля, из 76,9 тысячи зараженных новым коронавирусом в настоящий момент болеют 51 606 человек, в тяжелом состоянии − 10 968 человек.
За последние сутки по всей стране были выявлены 648 новых случаев заражения, скончались 97 (из них 96 - в провинции Хубэй).
В настоящее время зарегистрировано свыше 4,1 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.
Отдельно в Гонконге выявили 69 случаев заражения (из них два человека скончались, 11 выздоровели), в Макао − десять инфицированных (шесть из них выписаны), на Тайване заразились 26 человек (один скончался и двое вылечились).
Новости раздела
Мир
23.02.2020
В Китае число жертв коронавируса превысило 2400
За минувшие сутки скончались 97 человек. Подтверждены более 76,9 тысячи случаев заражения COVID-19.
Мир
23.02.2020
США ужесточили выдачу грин-карт
Визу не получат те мигранты, которые рассчитывают на получение государственного пособия.
Мир
23.02.2020
Макрон назвал препятствие для сделки ЕС и Британии
Глава Пятой республики сомневается, что соглашение с Лондоном будет достигнуто в 2020 году.
Мир
23.02.2020
Кремль: Турция не выполняет условия по Сирии
Москва призвала "не выстраивать негативные сценарии развития российско-турецких отношений" из-за ситуации в Идлибе.
Мир
23.02.2020
Коронавирус: В Италии умер третий человек
Италия стала эпицентром нового коронавируса в Европе, наибольшее количество инфицированных зафиксировано на севере страны.
Мир
23.02.2020
Трамп хочет примирения Украины и России
Президент США назвал достижения согласия между Украиной и РФ "замечательным для всего мира" событием.
Мир
22.02.2020
Минздрав: Все эвакуированные из Уханя здоровы
Признаков коронавируса у эвакуированных в Новых Санжарах не выявили. Граждан в обсервации будут обследовать дважды в день.
Мир
20.02.2020
Автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары
Эвакуированные из Уханя прибыли в Полтавскую область для обсервации. Жители поселка забросали камнями колонну автобусов.
Мир
19.02.2020
Для эвакуированных из Китая выбрали четыре города
Место карантина эвакуированных из Китая до сих пор не называется. Рейс из Уханя возвращается завтра утром.
Мир
18.02.2020
SkyUp изменила место прибытия рейса из Китая
Изначально в расписании авиакомпании аэропортом прибытия значился Львов, но позже был изменен на Борисполь.
Мир
18.02.2020
США сделали России предупреждение
Американские власти ввели санкции против дочерной компании Роснефти за торговлю венесуэльской нефти.