В Китае от коронавируса умер американец

Источник: Корреспондент.net

"60-летний американец умер от нового коронавируса, став первой подтвержденной "некитайской смертью" от болезни, заявили американские чиновники, поскольку миллионы китайцев начали возвращаться домой после перерыва на Новый год, который был продолжен из-за попытки сдержать вспышку вируса", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что подавляющее большинство случаев были в Китае, вирус распространился на около двух десятков стран за рубежом.

"Американец умер в четверг в Ухане, в эпицентре вспышки вируса в центральной китайской провинции Хубэй, заявил представитель посольства США в Пекине в субботу", - пишет издание.

Сейчас чиновники не разглашают детали смерти 60-летнего мужчины.

В посольстве США в Пекине заявили, что с 10 февраля приостанавливают выдачу виз в связи со вспышкой коронавируса.

"С 10 февраля оказание визовых услуг посольством США в Пекине, а также генконсульствами в Ченду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено", - сообщается на сайте посольства.