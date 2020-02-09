Найти

09.02.2020

В Китае от коронавируса умер американец

Источник: Корреспондент.net

"60-летний американец умер от нового коронавируса, став первой подтвержденной "некитайской смертью" от болезни, заявили американские чиновники, поскольку миллионы китайцев начали возвращаться домой после перерыва на Новый год, который был продолжен из-за попытки сдержать вспышку вируса", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что подавляющее большинство случаев были в Китае, вирус распространился на около двух десятков стран за рубежом.

"Американец умер в четверг в Ухане, в эпицентре вспышки вируса в центральной китайской провинции Хубэй, заявил представитель посольства США в Пекине в субботу", - пишет издание.

Сейчас чиновники не разглашают детали смерти 60-летнего мужчины.

В посольстве США в Пекине заявили, что с 10 февраля приостанавливают выдачу виз в связи со вспышкой коронавируса.

"С 10 февраля оказание визовых услуг посольством США в Пекине, а также генконсульствами в Ченду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено", - сообщается на сайте посольства.

Новости раздела
Мир
09.02.2020
Заражение коронавирусом вне Хубэя пошло на спад
За неделю число случаев заражения в других китайских провинциях снизилось на 43% - с 890 до 509.
Мир
09.02.2020
В Китае от коронавируса умер американец
В китайском Ухане впервые зафиксирован случай "некитайской смерти" от осложнений коронавируса, сообщает Reuters.
Мир
09.02.2020
Турция перебрасывает в Идлиб военную технику
Не менее 430 единиц турецкой боевой техники были передислоцированы в провинцию Идлиб, где сирийская армия наступает на повстанцев.
Мир
05.02.2020
ГПУ: Иран не сотрудничает с Украиной по делу МАУ
Генеральный прокурор признал, что не смог установить коммуникацию с иранскими правоохранителями по делу о катастрофе украинского самолета.
Мир
05.02.2020
В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет
Пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По данным СМИ, пассажиров эвакуировали.
Мир
05.02.2020
Провал демократов. Как начались выборы в США
В США в течение нескольких месяцев сторонники демократов и республиканцев - двух крупнейших партий страны - должны решить, кто будет их кандидатом на президентских выборах 3 ноября.
Мир
04.02.2020
Пять стран требуют от Ирана отдать черные ящики
Иран обещает продолжить сотрудничество с другими странами по авиакатастрофе, но бортовые самописцы не отдает.
Мир
03.02.2020
Военные Турции помогут Украине на морской границе
Стороны договорились усилить безопасность в акватории Черного моря. Турция также выделит для нужд Вооруженных сил Украины $36 млн.
Мир
02.02.2020
Турецкие танки вошли в Сирию – СМИ
Границу через контрольно-пропускной пункт Кафр-Лусейн в провинции Идлиб пересекли не менее 40 бронемашин и танков.
Мир
02.02.2020
В Лондоне произошел теракт
Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в районе Стретэм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Мир
02.02.2020
В Ухане вооруженные патрули в медхалатах - соцсети
Под прозрачным халатом одного из них видна полицейская форма. Достоверно неизвестно, где именно снято видео, а также какие-либо подробности.
Мир
02.02.2020
ЕС поддерживает независимость Шотландии - Туск
Европа будет в восторге, если Шотландия войдет в состав Евросоюза, но автоматически этого не произойдет, сказал политик.
Турция перебрасывает в Идлиб военную технику | Заражение коронавирусом вне Хубэя пошло на спад