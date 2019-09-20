Найти

20.09.2019

В Китае открыли новый "мега-аэропорт"

Источник: Корреспондент.net

В Китае открыли один из крупнейших аэропортов в мире.

Новый гигантский аэропорт на окраине Пекина Пекин-Даксин будет встречать первый коммерческий рейс 20 сентября 2019 года. Площадь четырех взлетно-посадочных полос и терминала равна размерам 97 футбольных полей (один миллион квадратных метров).

Своей первоначальной целью аэропорт задекларировал к 2025 году выйти на показатель в 72 миллиона пассажиров и два миллиона тонн грузов, перевозимых ежегодно. В дальнейшем ожидается, что аэропорт будет иметь семь взлетно-посадочных полос и будет обеспечивать перевозку не менее 100 миллионов пассажиров и четыре миллиона тонн грузов.

Аэропорт Даксин спроектировала архитектор Заха Хадид совместно с китайскими коллегами. Смета проекта составлял 11,5 миллиарда долларов. Строительство началось в 2014 году.

Через его форму аэропорт называют "морской звездой": пять залов ожидания соединении в центре с главным залом. Это сделано с целью уменьшить расстояние, которое должны проходить пассажиры. Администрация аэропорта пообещала, что расстояние между зонами контроля и отдаленными терминалами будет не больше 600 метров (восемь минут пешком). 

Новости раздела
Мир
20.09.2019
В Германии полтора миллиона человек вышли на акции в защиту климата
В 150 странах мира проходит экологическая акция Global Strike 4 Climate. В Германии проходят порядка 500 акций протеста.
Мир
20.09.2019
В Китае открыли новый "мега-аэропорт"
Аэропорт имеет размер с 97 футбольных полей. Строительство здания стоило 11,5 миллиардов долларов. Через его форму аэропорт называют "морской звездой".
Мир
20.09.2019
Трамп прокомментировал "давление" на Зеленского
Президент США назвал идеальной беседу с украинским лидером, из-за которой на него подали жалобу.
Мир
19.09.2019
Европейскую прокуратуру возглавит румынка Лаура Кёвеши
Бухарест выступал против кандидатуры бывшей главы Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцэ Кёвеши.
Мир
19.09.2019
В Стамбуле произошел мощный взрыв на химзаводе
В результате взрыва пострадали двое пожарных и несколько работников предприятия, о жертвах не сообщается.
Мир
19.09.2019
Встреча с Путиным сорвана. Киев выдвинул условия
В Минске украинская сторона отказалась подписать ранее утвержденную "формулу Штайнмайера". На саммите также не договорились о разведении сторон.
Мир
19.09.2019
Темное прошлое Трюдо. Скандалы с премьером Канады
Джастина Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии 18-летней давности, на котором он нанес черный грим, чтобы воплотиться в образ Аладдина.
Мир
19.09.2019
Транзит газа: в ЕК рассказали о плане "Б"
Евросоюз и Украина имеют достаточные запасы, чтобы пережить зиму без российского газа, если договор не будет подписан.
Мир
19.09.2019
В Брюсселе обсуждали поставки газа из РФ в Украину
В России заявили, что на трехсторонней встрече обсуждали возможный объем поставок газа в Украину.
Мир
17.09.2019
Суд Болгарии разрешил строительство Турецкого потока
Верховный административный суд Болгарии прекратил производство по делу газопровода Турецкий поток.
Мир
17.09.2019
Северный поток-2: уложено почти две тысячи км труб
Российский газопровод построен на 81%, заявляют в Газпроме. Строительство приближается к водам Дании, которая еще не дала разрешение на проведение работ.
Мир
16.09.2019
ЕС посчитал, на сколько дней хватит запасов нефти
Нефти в Европейском Союзе хватит на 90 дней. Риски для безопасного снабжения отсутствуют.
Трамп прокомментировал "давление" на Зеленского | В Германии полтора миллиона человек вышли на акции в защиту климата