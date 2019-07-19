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19.07.2019

В Китае подросток угнал два самолета - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Китае 13-летний мальчик угнал два небольших самолета, чтобы покататься. 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный подросток проник в ангар экскурсионного бюро на берегу озера Тайху между провинциями Цзянсу и Чжэцзян после полуночи и вывез два самолета на автомобильную парковку. Ему удалось не только залезть в кабину пилота, но и покататься.

Во время происшествия мальчик потерял управление над одним самолетом и врезался в забор, после чего залез во второй и сделал на нем три круга по парковке.

Сотрудники экскурсионного бюро, в чьей собственности находятся машины, узнали об инциденте только утром, когда приехали на работу и увидели все лично.

Один из них вспомнил, что видел любопытного мальчика за день до произошедшего - подросток следил за ремонтом двигателя. Двух часов наблюдений оказалось достаточно, чтобы он успел понять, как управлять воздушным судном.

Мальчик признался во всем полиции. Его семья не знала, что он сбегал ночью из дома.

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