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12.07.2020

В Китае разрешили дорожные испытания самоуправляемых авто

Источник: Корреспондент.net

Власти Китая выдали разрешение компании WeRide на проведение тестовых прогонов своих самоуправляемых автомобилей на открытых дорогах в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун. 

Дорожные испытания будут проходить полностью без водителя, а это означает, что на борту транспортного средства не будет ни одного сотрудника службы безопасности, который возьмет на себя рулевое управление при возникновении такой необходимости, – говорится в сообщении.

Дорога для проведения тестов расположена на Международном биологическом острове Гуанчжоу. Она полностью покрыта сетью 5G. Это позволяет компании управлять транспортными средствами удаленно при особых обстоятельствах.

Указано, что WeRide в прошлом году запустила в Гуанчжоу услуги самоуправляемых такси, но при этом каждая поездка контролируется сидящим за рулем инструктором по безопасности.

В целом более десятка китайских городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, получили разрешение на проведение дорожных испытаний самоуправляемых автомобилей.

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