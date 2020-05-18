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18.05.2020

В Китае восстановился спрос на нефть - Bloomberg

Источник: Корреспондент.net

Спрос на нефть в Китае практически вернулся к докризисным уровням, пишет в понедельник, 18 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что спрос на нефть в Китае рухнул примерно на 20% после введения карантина из-за пандемии коронавируса в феврале.

После возобновления работы предприятий спрос на бензин и дизельное топливо полностью восстановился.

Согласно оценкам специалистов, в настоящее время использование нефти составляет порядка 13 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 13,4 млн б/с в мае 2019 года и 13,7 млн б/с в декабре 2019 года.

При этом спрос мог бы быть больше, но деятельность авиакомпании до сих пор частично ограничена.

Издание также отмечает, что закупки нефти китайскими компаниями уже сказались на стоимости сырья.

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