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08.09.2019

В Китае заявили о резком снижении торговли с США

Источник: Корреспондент.net

Товарооборот США и Китая по итогам восьми месяцев 2019 года составил $355,6 млрд, что на 13,9% ниже показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает Прайм со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Указано, что китайский экспорт в США за отчетный период сократился на 8,9%, составив 275,53 млрд долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на $80,07 млрд, это на 27,5% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

В августе экспорт из КНР в США составил $37,30 млрд, импорт из Штатов – $10,35 млрд.

Торговый дисбаланс двух стран на фоне затянувшейся торговой войны продолжает расти, за первые восемь месяцев этого года он составил $195,45 млрд.

Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% – до $633,5 млрд. При этом китайский экспорт в США вырос на 11,3% и составил $478,4 млрд, а импорт из США в Китай – на 0,7%, до $155,09 млрд. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до $323,3 млрд с $275,8 млрд в 2017 году.

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