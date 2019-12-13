В китайском городе испугались трех солнц в небе

Источник: Корреспондент.net

Жители китайского города Хоргос в провинции Синьцзян испугались трех солнц в небе. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 12 декабря, очевидцы сняли в небе над горизонтом три солнца. Фото и ролики явления быстро разошлись в Сети и вызвали бурное обсуждение и даже испуг.

Местный инженер-метеоролог Бянь Юнь объяснил, что паргелий (появление трех солнц в небе) редко можно наблюдать в Китае. Оно появляется когда в воздухе есть взвесь кристаллов льда или в небе есть перистые облака.