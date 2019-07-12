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12.07.2019

В КИУ подсчитали кандидатов-клонов

Источник: Корреспондент.net

В мажоритарных округах на выборах в Верховную раду Украины баллотируется 161 кандидат-однофамилец. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает Комитета избирателей Украины (КИУ).

В общественной организации заявили, что проанализировали списки в одномандатных избирательных округах (ОИО) и обнаружили, что из 199 округов в 48 среди кандидатов зарегистрированы так называемые клоны, у которых одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками.

"Больше всего однофамильцев в ОИО №133 (Одесская обл., город Одесса) - 9 человек. В частности, 4 человека с фамилией Баранский, 2 - Дмитрук, 2 - Танцюра. На этом же округе баллотируется кандидат Александр Зелинский, который является самовыдвиженцем, но в биографии указывает, что работает в ООО Слуга Народа-ЗЕ. В ОИО 137 (Одесская обл., город Подольск) и ОИО 34 (Днепропетровская обл., поселок Царичанка) зарегистрировано по 8 человек-однофамильцев", - сообщили в КИУ.

Так, в ОИО №137 баллотируются три кандидата с фамилией Гончаренко, двое - с фамилией Клымов, один - Климов, двое - с фамилией Муконин. В ОИО №34 зарегистрировано два человека с фамилией Исаев, двое - Кравченко, двое - Кришин, двое - Черный. В ОИО 92 (Киевская обл., город Узин) баллотируются 7 кандидатов-однофамильцев, ОИО №33 (Днепропетровская обл., город Кривой Рог) - 6 человек. Так, в ОИО №92 зарегистрировано 4 человека с фамилией Гудзенко, 3 - Ференец. В ОИО №33 - два кандидата с фамилией Бабенко, одна - Колесник, одна - Колесник, двое - Ляденко.

"Всего в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-однофамилец", - сообщили в КИУ.

В КИУ отмечают, что использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой - отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов. Вместе с тем, наличие одинаковой фамилии с любым из других кандидатов не является юридическим основанием для отмены регистрации такого лица, даже если один из них является клоном рейтинговых местных политиков.

Как известно, выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

 

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В КИУ подсчитали кандидатов-клонов
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