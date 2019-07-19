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19.07.2019

В корпорации Богдан ответили на обыски НАБУ

Источник: Корреспондент.net

Компания Богдан Моторс утверждает, что обвинения НАБУ - "надуманные и необоснованные", а организацию следственных действий назвала "политически мотивированным давлением". Об этом говорится в заявлении пресс-службы в пятницу, 19 июля.

"Закупка автомобилей производства Богдан Мторс происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517. Оно четко регламентирует весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

"Богдан Моторс является одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли. За 11 лет выпуска гражданской и военной техники Богдан Моторс перечислил в бюджеты всех уровней 2,4 млрд грн", - добавили в компании.

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