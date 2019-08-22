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22.08.2019

В Кремле оценили идею возвращения в G8

Источник: Корреспондент.net

У России нет цели вернуться в группу "Большая восьмерка", многие вопросы эффективнее решать в формате G20. Об этом в четврег, 22 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возвращение для России в "семерку", в бывшую "восьмерку" не является самоцелью. В любом случае РФ считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран не совсем эффективно", - сказал Песков.

"В этой связи, конечно, более выигрышно выглядят другие форматы, например, "двадцатка", - добавил Песков.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

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