В Кривом Роге дотла сгорела церковь МП

Источник: Корреспондент.net

В Кривом Роге в Ингулецком районе утром 25 августа сгорела церковь Московского патриархата, сообщает Униан со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре на территории храма святых Благоверных князей Бориса и Глеба поступило в Службу спасения в 04.22. По указанному адресу немедленно направили пожарных 17 и 61 государственных пожарно-спасательных частей.

"Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Огонь погасили в 07.15. К ликвидации пожара привлекли 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.