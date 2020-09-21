В Крыму ввели новые ограничения водоснабжения

Источник: Корреспондент.net

В аннексированном Крыму "власти" перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды еще 29 населенных пунктов. Об этом заявил глава подконтрольного России предприятия Вода Крыма Владимир Баженов на заседании, сообщает Крым.Реалии в понедельник, 21 сентября.

"На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез. Но я все равно планирую какое-то количество машин с емкостями к завтрашнему дню перетащить в Симферопольский филиал, чтобы ими подстраховать районы, в которые не смогут дотянуться мои коллеги", - сказал Баженов.

В то же время конкретные названия населенных пунктов глава Воды Крыма не уточнил.