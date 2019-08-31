В квартире арестованного студента ВШЭ Егора Жукова прошел обыск

Источник: DW

В постановлении суда об обыске сказано, что "в жилище имеются предметы, документы и ценности, укрытые при предыдущем обыске", которые имеют "значение для уголовного дела".

По данным "Новой газеты", по время обысков изъяли две флешки с предвыборной агитацией, пустой компакт-диск, либертарианский флаг, штатив, рубашку и керамическую фигурку лягушки.

Жуков публиковал открытое письмо из СИЗО

В середине августа следователи также изъяли личное дело и курсовые работы студента из Высшей школы экономики. По мнению адвоката Жукова Леонида Соловьева, следствие может искать доказательства "идеологической диверсии в его работах".

31 августа в нескольких российских изданиях было опубликовано открытое письмо Егора Жукова, в котором он, осмысляя свое задержание, приходит к выводу, что смена власти в России будет столь же стремительной, как его арест.

По словам адвоката Ильи Новикова, основные претензии к Жукову были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек "дирижирует" толпой на митинге. Позднее Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, однако обвинения с него не сняли.