В Лавре все священники заразились коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

В Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ Московского патриархатата, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель, рассказал

РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

По его словам, по предварительным оценкам, на территории лавры заболели около 150−200 человек. Это все священники Киево-Печерской лавры, монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры.