В "ЛДНР" назвали количество больных коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

В самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано семь случаев коронавирусной инфекции, пишут сепаратистские сайты в среду, 8 апреля, со ссылкой на "Минздрав".

Сообщается, что за минувшие сутки с подозрением на коронавирус было госпитализировано 13 человек. Всего в стационарных отделениях якобы находятся 182 человека, 14424 – в режиме самоизоляции на дому.

С 14 марта в "ДНР" действует "режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции". Утверждается, что первый случай инфицирования отмечен 31 марта.