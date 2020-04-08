08.04.2020
В "ЛДНР" назвали количество больных коронавирусом
Источник: Корреспондент.net
В самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано семь случаев коронавирусной инфекции, пишут сепаратистские сайты в среду, 8 апреля, со ссылкой на "Минздрав".
Сообщается, что за минувшие сутки с подозрением на коронавирус было госпитализировано 13 человек. Всего в стационарных отделениях якобы находятся 182 человека, 14424 – в режиме самоизоляции на дому.
С 14 марта в "ДНР" действует "режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции". Утверждается, что первый случай инфицирования отмечен 31 марта.
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