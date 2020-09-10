В Литве признали Тихановскую "избранным лидером"

Источник: Корреспондент.net

Литва признала главу Координационного совета белорусской оппозиции, кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую избранным лидером Беларуси.

Четырнадцать депутатов сейма внесли в однопалатный парламент страны резолюцию, в которой призвали мировое сообщество поддержать требование экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, "лидера, избранного белорусским народом, и Координационного совета, созданного по ее предложению – как единственных законных представителей белорусского народа – в проведении новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов".

Кроме того, авторы документа предлагают "оценивать любые действия нелигитимного лидера Беларуси Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, как преступление против собственного народа, как недействительные, лишенные юридической силы и не признаваемые международным сообществом" меры, "де-факто аннексию страны".

Резолюцию единогласно поддержал 91 депутат сейма Литвы.