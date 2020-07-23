В Литве выпустили коллекционную криптомонету

Источник: Корреспондент.net

В Литве выпустили первую в мире коллекционную криптомонету. Разработчики необычной монеты отметили, что ее создание является неким мостом между нумизматикой и современными финансовыми технологиями.

У монеты также есть физический аналог из серебра весом 36,36 грамма. Он посвящен членам Литовской Тарибы - двадцати общественным деятелям, которые 16 февраля 1918 года подписали Акт о независимости Литвы.

Коллекционное издание выглядит как банковская карта на зеленом фоне которой размещены фотографии и снимки членов Тарибы. Также на поверхности монеты расположена трехцветная полоска в цветах литовского флага.

Номинал монеты 19,18 евро, что является отсылкой к дате подписания Акта о независимости. Тираж физических аналогов криптовалюты составляет 4 тысяч экземпляров.

Монета защищена от копирования и подделок, а платформа для ее продажи - от кибератак.

В конкурсе на разработку проекта участвовали команды из Литвы, Индии, Польши и Сингапура. Создателем криптовалюты стала литовская компания iTree.