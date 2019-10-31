В Литве задержали экс-главу госкорпорации Украины

Источник: Корреспондент.net

В Вильнюсе (Литва) задержан бывший председатель правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в четверг, 31 октября.

Как известно, чиновника разыскивали как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более 60 млн долларов ущерба предприятию.

Действия подозреваемого квалифицируются как злоупотребление властью или служебным положением (по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364), принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.28, ч.4 ст.368).

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долл.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

Отмечается, что два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тысяч долларов. Дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще одного человека объявлено в розыск.

Отметим, с 13 марта по 15 декабря 2014 года должность главы ГПЗКУ занимал Петр Вовчук. Он был в базе розыска Интерпола.