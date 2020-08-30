В Ливане может начаться голод

Источник: Корреспондент.net

Более половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом к концу 2020 года после взрыва в порту Бейрута, который усугубил социально-экономические проблемы страны, пишет Al Arabiya, ссылаясь на доклад Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

"После мощного взрыва, уничтожившего значительную часть порта Бейрута, главного логистического пункта ввоза товаров в страну <...> и резким ростом бедности и уровня безработицы, более чем половина населения страны рискует не удовлетворить свои основные продовольственные потребности к концу этого года", - сообщается в докладе.

Отмечается, что к ухудшению продовольственной ситуации приведет и обвал ливанского фунта. Эксперты прогнозируют его падение почти на 80%. Этому поспособствуют и экономические последствия из-за пандемии коронавируса.

"Необходимо принять немедленные меры для предотвращения продовольственного кризиса", - заявила исполнительный секретарь ЭСКЗА Рола Дашти.

Она добавила, что порт Бейрута - основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия. Поэтому в комиссии призывают срочно восстановить зернохранилища в порту.