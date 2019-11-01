01.11.2019
В "ЛНР" заявили о завершении отвода сил в Золотом
Источник: Корреспондент.net
Силовики самопровозглашенной "ЛНР" завершили процесс разведения сил и средств у города Золотое Луганской области. Об этом заявил в пятницу, 1 ноября, представитель "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко, пишет РИА Новости.
Он уточнил, что о завершении процесса проинформировали ОБСЕ.
"Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне", - сказал Филипоненко.
Далее, по его словам, начнется разминирование в данном районе.
"Дальше у нас, согласно плану графика, будет проводиться разминирование основных участков и направлений в рамках безопасности мониторинга миссией ОБСЕ внутри участка. Будет производится демонтаж фортификационных сооружений, частичная уборка обочин дорог. На это все дается срок до 26 числа (ноября)", - заявил Филипоненко.
Новости раздела
Украина
01.11.2019
Нацбанк обновил макропрогноз на три года
Центробанк улучшил прогноз по росту ВВП на ближайшие три года и сохранил прогноз по инфляции.
Украина
01.11.2019
Нацбанк обновил макропрогноз на три года
Центробанк улучшил прогноз по росту ВВП на ближайшие три года и сохранил прогноз по инфляции.
Украина
01.11.2019
Э-регистрация нардепов: посещаемость в Раде упала
С ноября в Раде заработала электронная система регистрации народных депутатов. В зале зарегистрировались всего 307 нардепов, хотя обычно более 350.
Украина
01.11.2019
Названы главные прогульщики в Раде
В списке нардепов, которые на протяжении октября пропустили более 90% голосований, лидируют представители Оппозиционной платформы - За жизнь.
Украина
01.11.2019
Зеленский назначил губернатора Тернопольщины
Главой Тернопольской ОГА стал Игорь Сопель, который баллотировался в Раду от Слуги народа, но проиграл.
Украина
01.11.2019
В "ЛНР" заявили о завершении отвода сил в Золотом
Разведение войск в Золотом началось 29 октября. Украинская сторона о завершении процесса еще не сообщала.
Украина
31.10.2019
Принят закон о наказании за незаконное обогащении
Парламентарии вернули в Украине наказание за получение коррупционных активов, отмененное при предыдущей власти.
Украина
31.10.2019
Суд оставил в силе арест Гладковского и размер залога
Высший антикоррупционный суд оставил сумму залога и меру пресечения Гладковскому без изменений.
Украина
31.10.2019
Первый прикосновенный. Дело депутата Дубневича
Верховная Рада сняла неприкосновенность, разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать депутата Ярослава Дубневича.
Украина
31.10.2019
Посольство Израиля в Украине возобновляет работу
В пятницу, 1 ноября, Израиль возобновляет работу посольства в Украине на постоянной основе.
Украина
31.10.2019
В полиции назвали число добровольцев в Золотом
В поселке остались только 10 ветеранов. Они занимаются волонтерской работой - помогают местным жителям.