В Лондоне произошел теракт

Источник: Корреспондент.net

На юге Лондона неизвестный ножом ранил несколько человек и застрелен был застрелен, сообщении лондонская полиция в Twitter 2 февраля.

В полиции добавили, что расценивают произошедшее как "инцидент, связанный с терроризмом". Дальнейшие обстоятельства произошедшего устанавливаются.