В Луцке освобождены 13 заложников - СБУ

Источник: Корреспондент.net

СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали террориста. Об этом сообщает пресс-центр ведомства во вторник, 21 июля.

Также правоохранителями был задержан вооруженный террорист, захватившеий в центре города рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами.

"Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривошей, который пропагандировал экстремистские взгляды. Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Председатель СБУ Иван Баканов высоко оценил координацию абсолютно всех задействованных силовых структур государства при освобождении заложников.