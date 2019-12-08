08.12.2019
В Мадриде прошел многотысячный Марш за климат
Источник: Корреспондент.net
В Мадриде прошел многотысячный марш с требованием принять меры по борьбе с климатическими изменениями. В нем приняли участие шведская экоактивистка Грета Тунберг, представители индейских народов и организаций Greenpeace, Экологи в действии, Альянс за климат, 2020 Восстание за климат, движения Пятницы ради будущего, пишет El Pais.
По данным организаторов Марша за климат – конфедерации экологических групп Экологи в действии, к акции примкнули более полумиллиона человек.
"Сегодня мы говорим о марше за климат #6DPorElClima, в рамках которого более 500 тысяч человек вышли на улицы", – говорится в Twitter Экологов в действии.
При этом испанская полиция сообщила только о 15 тысячах участников.
Новости раздела
Мир
08.12.2019
В США спущен на воду авианосец Джон Кеннеди
Водоизмещение авианосца "Джон Кеннеди" достигает порядка 100 тысяч тонн, скорость – более 30 узлов.
Мир
08.12.2019
Северная Корея провела "очень важное" испытание
Ранее КНДР объявила об усилении давления на США с целью заставить Штаты пойти на уступки в переговорах по денуклеаризации.
Мир
08.12.2019
В Мадриде прошел многотысячный Марш за климат
В шествии, которое связано с международной климатической конференцией COP25, приняла участие экоактивистка Грета Тунберг.
Мир
07.12.2019
Медведев назвал условие для транзита газа
Украина должна отказаться от намерения получить долги с Газпрома, для достижения договоренностей по на транзиту газа.
Мир
05.12.2019
SpaceX отправит в космос "могучую мышь"
Вместе с необходимым грузом необычный генномодифицированный "пассажир" прибудет на МКС.
Мир
05.12.2019
У Путина рассказали, что могут подписать в Париже
По итогам саммита в нормандском формате может быть принят необязывающий документ, сообщил Дмитрий Песков.
Мир
04.12.2019
В США представили прототип летающего автомобиля
В компании уже принимают заказы на летающее авто PAL-V Pioneer. Продано 70 машин. Цена новинки - почти полмиллиона долларов.
Мир
04.12.2019
Суд Амстердама рассмотрел иск Нафтогаза к Газпрому
Решение суда Амстердама по принудительному взысканию долга Газпрома ожидается 25 февраля 2020 года.
Мир
04.12.2019
"Образец цивилизации". В КНДР открыли новый город
Северокорейские власти представили стране новый город как модель, которой должны подражать другие населенные пункты.
Мир
04.12.2019
В США начались новые слушания по импичменту Трампа
В юридическом комитете палаты представителей США стартовали новые слушания по импичменту президента.
Мир
03.12.2019
Опубликован доклад об импичменте Трампа
В докладе Демократической партии, который в значительной степени основан на 17 допросах свидетелей, говорится, что Трамп злоупотреблял властью.