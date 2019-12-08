В Мадриде прошел многотысячный Марш за климат

Источник: Корреспондент.net

В Мадриде прошел многотысячный марш с требованием принять меры по борьбе с климатическими изменениями. В нем приняли участие шведская экоактивистка Грета Тунберг, представители индейских народов и организаций Greenpeace, Экологи в действии, Альянс за климат, 2020 Восстание за климат, движения Пятницы ради будущего, пишет El Pais.

По данным организаторов Марша за климат – конфедерации экологических групп Экологи в действии, к акции примкнули более полумиллиона человек.

"Сегодня мы говорим о марше за климат #6DPorElClima, в рамках которого более 500 тысяч человек вышли на улицы", – говорится в Twitter Экологов в действии.

При этом испанская полиция сообщила только о 15 тысячах участников.