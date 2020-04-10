В мае Украина должна пойти на работу – Шмыгаль

Источник: Корреспондент.net

Украина не сможет два-три месяца "сидеть на диване" и уже в мае украинцы должны пойти на работу. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 10 апреля.

"Мы будем вынуждены начать думать о том, что Украина должна идти на работу. И в мае мы будем идти на работу вместе со всей Украиной", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас правительство работает над решением таких важных вопросов:

как украинцы будут выходить на работу;

какие новые социальные стандарты нужно создать;

как растянуть часы пик на транспорте, чтобы избежать большого скопления людей.

По словам Шмыгаля, уже существует план выхода из кризиса, однако он еще "сырой".

"Мы четко понимаем, какие кредитные программы необходимо сделать для малого и среднего бизнеса, где нужен рефинанс кредитов, какая ставка кредитования до 5% должна быть в условиях экономики. То, что у нас сейчас нет итальянского или испанского сценария, не означает, что мы должны расслабиться и все завершать", – сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что сейчас в Украине нет снижения количества заболеваемости, а наоборот – число больных ежедневно увеличивается.

"Тот переломный момент, я думаю, он наступит после Пасхи, когда мы начнем двигаться вниз. В тот момент мы начнем предоставлять план мер, которые мы разработали. Чтобы через 3-4 недели дать их малому и среднему бизнесу", – объяснил глава правительства.

Шмыгаль считает, что в ближайшие три недели украинцы должны выдержать и прервать цепочку заболевания.

"В мае Украина должна пойти на работу. Мы это понимаем, готовимся, должны создать рабочие места, возможность малому и среднему бизнесу привести в движение свой бизнес. Мы должны жить в новых социальных стандартах, с социальной дистанцией, в масочном режиме, с частым мытьем рук и еще много всего", – добавил Шмыгаль.