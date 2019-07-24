В Мариуполе участники боевых действий «проучили» перевозчиков

Источник: mrpl.city

Активисты с удостоверением УБД устроили «день вежливого перевозчика» и организовали необычную акцию протеста.

В Мариуполе «будничный» конфликт в маршрутке перерос в общественную акцию. Кондуктор автобуса маршрута №124 в нецензурной форме выразила неудовольствие тем, что девушка с удостоверением участника боевых действий хотела проехать бесплатно. В ответ на следующий день на остановке собралось два десятка мужчин с удостоверением УБД, чтобы вместе прокатиться именно на этой маршрутке. Не заплатив ни копейки, естественно.

Как уточнил директор департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат, участники боевых действий с удостоверениями имеют полное право ездить в общественном транспорте бесплатно.

Но акция на этапе планирования получила огласку, и перевозчик принял меры – снял злосчастный автобус с маршрута.

«Машина, экипаж которой послужил катализатором событий, на линию не вышла ни на один рейс. Перевозчик, как мы понимаем, убрал сегодня её от греха, как говорится, но все машины с линии убрать невозможно. Мы проехали несколько рейсов на 104-м и несколько на 101-м. Все машины принадлежат тому же перевозчику – АТП», - отметил Евгений.

По его словам, реакция водителей была сдержанная, они были предупреждены. Активист даже выразил благодарность водителю одного из автобусов маршрута №104 за приятную компанию и хорошие услуги перевозки.

Как отметил Евгений, на сбор участников ушло примерно пол дня, и это только малая акция – предупреждение невежливым перевозчикам и хамовитым кондукторам. По его словам, за неделю можно собрать не менее сотни участников – акцией заинтересовались многие УБД. Тогда массовые поездки активистов могут больно «ударить» по бизнесу перевозчиков.

«Цель акции – показать, что нас много, мы можем организовываться, в обиду себя не дадим и постоим за тех из нас, кто не может сделать этого сам. Перевозчики! Напомните, пожалуйста, своим экипажам, что благодаря ветеранам Второй мировой они родились, благодаря чернобыльцам они не живут в радиационной пустыне, благодаря АТОшникам они ещё живы, и что каждый из них когда-то будет пенсионером и состарится», - говорит активист.