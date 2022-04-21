В Маріуполі запрацювало інформаційне українське радіо

Источник: suspilne.media

В Маріуполі запрацювало інформаційне радіо. Про це повідомляє Маріупольска міська рада.

"Місто продовжує знаходитися в блокаді, у тому числі й інформаційній. Якщо з'являється зв'язок, то нестабільний", — йдеться у повідомленні.

Додали, що сигнал українського радіо можна знайти на частоті АМ 873 кгц (не FM). По радіо можна дізнатись інформацію про евакуацію з Маріуполя до Запоріжжя.

Що відомо