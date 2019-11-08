В МИД объяснили значимость решения Суда ООН

Источник: Корреспондент.net

Решение Международного суда ООН в Гааге о приемлемости юрисдикции по делу Украины против РФ означает, что российской стороне придется впервые в истории отвечать за нарушения прав человека и международного права. Об этом на брифинге в пятницу, 8 ноября, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, Елена Зеркаль.

"Это большая победа для Украины, но не только для нас. Это - победа верховенства права. И это значит, что России придется отвечать", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что россиянам придется оправдываться перед международным судом о том, как они поставляли оружие в Украину, в том числе зенитный комплекс, которым сбили самолет рейса МН17.

"Россия впервые в истории будет отвечать за нарушение прав человека и международного права. Они будут отвечать в суде по всем фактам и по всем нашим обвинениям, включая МН17. И суд, и международное сообщество будут иметь доступ ко всем материалам. Это также может иметь влияние в будущем на создание трибунала в рамках Совета безопасности ООН", - добавила она.

Зеркаль также отметила, что решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения Российской Федерации по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против России.