Найти

08.11.2019

В МИД объяснили значимость решения Суда ООН

Источник: Корреспондент.net

Решение Международного суда ООН в Гааге о приемлемости юрисдикции по делу Украины против РФ означает, что российской стороне придется впервые в истории отвечать за нарушения прав человека и международного права. Об этом на брифинге в пятницу, 8 ноября, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, Елена Зеркаль.

"Это большая победа для Украины, но не только для нас. Это - победа верховенства права. И это значит, что России придется отвечать", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что россиянам придется оправдываться перед международным судом о том, как они поставляли оружие в Украину, в том числе зенитный комплекс, которым сбили самолет рейса МН17.

"Россия впервые в истории будет отвечать за нарушение прав человека и международного права. Они будут отвечать в суде по всем фактам и по всем нашим обвинениям, включая МН17. И суд, и международное сообщество будут иметь доступ ко всем материалам. Это также может иметь влияние в будущем на создание трибунала в рамках Совета безопасности ООН", - добавила она.

Зеркаль также отметила, что решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения Российской Федерации по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против России.

Новости раздела
Украина
08.11.2019
ГПУ проводит обыски в Министерстве юстиции
Генпрокуратура скопировала базы данных Единых и Государственных реестров для выявления несанкционированных вмешательств.
Украина
08.11.2019
Украине повезло. О чем говорил основатель Alibaba
Один из богатейших людей планеты Джек Ма рассказал о потенциале Украины и замечательных украинцах.
Украина
08.11.2019
Стало известно, когда пересчитают пенсии
Министр финансов Оксана Маркарова пообещала, что в следующем году ситуация с пенсией улучшится.
Украина
08.11.2019
Дубневич вышел из СИЗО - СМИ
Нардепа освободили под залог 90 миллионов гривен, но электронный браслет пока не надели.
Украина
08.11.2019
РПЦ ответила Александрийскому патриархату из-за поддержки ПЦУ
РПЦ обещает прекратить поминовение Александрийского и всей Африки патриарха из-за его поддержки ПЦУ.
Украина
08.11.2019
В МИД объяснили значимость решения Суда ООН
России впервые в истории придется отвечать за нарушения прав человека и международного права, заявила замглавы МИД Украины.
Украина
08.11.2019
Зеленский обсудил с ОБСЕ разведение на Донбассе
Президент побывал в офисе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, где обсудил ситуацию на Донбассе.
Украина
08.11.2019
Суд ООН обнародовал решение по делу Украина-РФ
Так, решение суда размещено на 50 страницах. Судья Абдулкави Ахмед Юсуф оглашал решение более 55 минут.
Украина
08.11.2019
Суд арестовал нардепа Дубневича
Депутата взяли под стражу в помещении суда, однако, могут отпустить под залог в 90 миллионов гривен.
Украина
08.11.2019
Цемах выдвинул условие Нидерландам для дачи показаний
Подозреваемій в причастности к катастрофе самолета MH17 готов дать показания Нидерландам, но только на территории "ДНР".
Украина
08.11.2019
Минфин пояснил вето Зеленского на закон о госвыплатах
Президентское вето на законопроект о верификации вызвано чисто технической несогласованностью.
Украина
08.11.2019
Украина и США подписали оборонный протокол
Руководство оборонных ведомств двух стран определили дальнейшие направления сотрудничества.
Зеленский обсудил с ОБСЕ разведение на Донбассе | РПЦ ответила Александрийскому патриархату из-за поддержки ПЦУ