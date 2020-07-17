17.07.2020
В МИД оценили ход судебного процесса по делу МН17
Источник: Корреспондент.net
Судебный процесс в Нидерландах по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году рейсе МН17 является показательным, считает замминистра иностранных дел Евгений Енин, который курирует данный вопрос, пишет РБК-Украина в пятницу, 17 июля.
"Мы с восторгом наблюдаем за рассмотрением Окружным судом Гааги дела против первых обвиняемых в сбитии самолета рейса МН17. Для нас этот процесс является как показательным, так и поучительным. Качество обвинения, по моему мнению, очень высокое", - подчеркнул Енин.
Он также добавил, что надеется на то, что Совместная следственная группа сможет собрать достаточно новых доказательств и перед судом предстанут и другие подозреваемые в трагедии.
Как известно, 17 июля - шестая годовщина трагедии рейса МН17.
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