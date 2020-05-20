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20.05.2020

В МИД ответили на претензии Болгарии

Источник: Корреспондент.net

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о решительном протесте в связи с принятием правительством Болгарии декларации против разделения Болградского района Одесской области. Об этом в среду, 20 мая, сообщает пресс-служба МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вопросы административно-территориального устройства Украины относятся исключительно к компетенции украинской государственной власти.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием 20 мая 2020 Народным собранием Республики Болгария декларации об административно-территориальной реформе в Украине и защиты прав и целостности болгарской сообщества. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что защита прав и свобод представителей всех нацменьшинств, в том числе и болгарской, является одним из приоритетов деятельности украинской власти и осуществляется в соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите нацменьшинств (1995 год).

"Вопрос Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины", - сообщили в министерстве.

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