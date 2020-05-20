В МИД ответили РФ на заявление о Зеленском

Источник: Корреспондент.net

В МИД Украины заявили, что комментарий российского внешнеполитического ведомства о годовщине президентства Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины. Об этом в среду, 20 июня, заявила пресс-служба ведомства.

Там также отметили, что подобные действия ставят под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию.

"Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ насчет годовщины вступления в должность Президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - говорится в комментарии МИД Украины.

Отмечается, что авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации.

"Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное содержание ней украинских граждан. Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию", - говорится в комментарии МИД Украины.

В МИД подчеркивают, что Украина занимает конструктивную позицию в нормандской формате и Минском процессе и стремится дипломатическим путем урегулировать конфликт, внося соответствующие инициативы.

"Последним свидетельством этого является новая делегация Украины в Трехсторонний контактной группе и ее конструктивная позиция во время последнего заседания группы", - говорится в комментарии МИД Украины.

Кроме того, в Украине ожидают смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.